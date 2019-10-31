宜蘭縣稍早18:20時，從大豪雨特報升級為超大豪雨警戒。（圖/氣象局）

（18:36更新超大豪雨特報）氣象局18:20分再示警，針對宜蘭縣升級為發布超大豪雨特報、基隆市、新北市也從大雨特報升級為豪雨特報。

受到東北風影響，今天宜蘭部分鄉鎮豪雨不斷，氣象局下午3點時針對宜蘭縣發布大豪雨特報、基隆市、新北市、花蓮縣則是大雨特報。宜蘭縣已有3間學校宣布今晚停班停課。

根據行政院人事行政總處資訊顯示：

宜蘭縣員山鄉同樂國民小學（中興課輔班、課後照顧班、補校）:今天下午04:00起停止上班、停止上課。

國立羅東高級工業職業學校（進修部）:今天晚上停止上班、停止上課。

國立羅東高級商業職業學校（進修部）:今天晚上停止上班、停止上課。

宜蘭縣立南澳高級中學（進修部）:今天晚上照常上班、停止上課。

宜蘭縣政府表示，受豪大雨影響，依天然災害停止上班及上課作業辦法規定由各該機關學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課。

(中時電子報)