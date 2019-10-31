雲林縣政府為提升北港地區大眾運輸品質，與國有財產署合作活化閒置20餘年的舊台汽北港站，擬以民間參與興建、營運管理方式興建北港轉運站，目前辦理「北港轉運站BOT案可行性評估計畫」中，預計2021年9月完成招商。

位於北港鎮華南路與大同路口的舊台汽北港站，自1997年開出最後一班國光號後停止營運已22年，目前僅有1家客運業者租用部分空間置放車輛，由於鎮內3家客運的車站均設於市區，大型客運車輛頻繁進出市區，經常造成交通打結。

北港鎮公所為改善鎮內交通、提升北港地區大眾運輸品質，請雲林縣政府協助活化舊台汽北港站做為北港轉運站，昨天縣府表示已與國有財產署合作，以BOT方式由民間投資興建，經營一段時間後再移轉給政府。

雲林縣政府將活化舊台汽北港站，打造北港轉運站。（張朝欣攝）

縣政府指出，舊台汽北港站面積約7463平方公尺，北港轉運站預計規畫10席月台，完工後能納入北港地區所有國道與地區客運車輛，再透過複合式經營，結合商場、娛樂、交通運輸，提升北港鎮交通運輸服務並振興地方發展。

北港鎮長蕭永義說，北港朝天宮每年吸引6、700萬人次遊客，但缺乏鐵路、高鐵、港口，大眾運輸系統只能依靠公路，北港轉運站一旦完工，不僅可解決朝天宮香盛期的塞車問題，更方便遊客搭乘客運造訪北港鎮。

(中時 )