2019台南東山咖啡季將於11月2日起正式展開，主辦單位東山區農會邀民眾到前進175咖啡公路，共享咖啡香醇、椪柑酸甜的時光，咖啡節開幕式則選在國道3號東山休息站登場，現場除了有當季的東山咖啡、青皮椪柑外，還有台南市優質農特產品展售，也請來打狗亂歌團、職棒統一獅球員同樂。

時序進入11月，台南東山正是「咖啡紅了，橘子綠了」的季節，東山咖啡栽培面積近50公頃，年產量約50公噸，占南市9成以上，溫和滑順的口感受到消費者喜愛；另一項農產青皮椪柑近800公頃，年產量約1.6萬公噸，酸中帶甜的滋味，是秋冬季節的特色水果。

東山區農會指出，當地自日治時期引進阿拉比卡咖啡品種，迄今已經超過一甲子歷史，近年因農友栽培管理及採收後烘焙技術的進步，品質逐漸提高，在台南市自辦的咖啡評鑑中得獎的咖啡豆，也在全國競賽及美國CQI精品級認證中取得不俗成績，增加農民投入的意願，175號公路也成為聞名的「咖啡公路」。

東山咖啡季的紀念杯組頗受青睞，吸引民眾特意收藏，今年延續年度生肖咖啡杯的方式，只要在東山農會咖啡文化館消費滿一定額度，並上網打卡就可獲得，咖啡公路上的店家也同步推出活動，遊客消費就可索取咖啡暖心卡，將出遊照片黏貼後寄回東山區農會，評選前10名就能活得精美紀念品。

(中時 )