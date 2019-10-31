為慶祝「新竹縣30而立」，新竹縣政府將於11月2日在縣府大禮堂舉辦「新竹縣設縣140年暨縣治遷建30周年紀念大會」，縣府也將贈送給民眾特別製作的限定版五色鳥造型悠遊卡、紀念專刊、紀錄片DVD、環保袋。

為慶祝「新竹縣30而立」，新竹縣政府將於11月2日舉辦紀念大會」，並送出限定版五色鳥造型的悠遊卡、環保袋等物。（陳育賢攝）

特別的是，活動當天縣府特別邀請5位前縣長包括陳進興、范振宗、林光華、鄭永金、邱鏡淳一起「回娘家」參加這項盛會，與民眾一同透過歌舞劇，認識新竹縣的成長與蛻變。

縣長楊文科指出，光緒元年竹塹改稱新竹並首度設縣，行政運作歸台北府，光緒5年派任首任知縣，新竹縣進入實質行政上的獨立運作，迄今已140年。

1982年6月，新竹縣、市正式分家，並從該年7月1日起，原縣轄新竹市及香山鄉合併升格為省轄市，1989年新竹縣政府遷建竹北市，今年剛好滿30年整，縣府因此特別規畫舉辦紀念大會。

活動於當天上午9點開放民眾入場，大禮堂位置僅900個，不對號入座，有意參加的民眾可盡早入場。紀念大會流程則分為4段，包括以新竹縣發展歷史規畫追根溯源、承先啟後、族群融合、開創新局等，縣府並邀請到朱俐靜、秀蘭瑪雅、黃子軒、劉榮昌、曾雅君、築夢舞集、藝想台灣、泰雅學堂等接力表演。

此外，縣府文化局也將在11月2日到12月25日於縣史館特展室展出6大類靜態展，內容包括140年縣史淵源、行政區變化、遷治背景文獻，遷建竹北30年老照片、進步發展軌跡、人口變遷、今昔對比，帶著大家步入時光隧道，憶遊竹縣之美。

(中時 )