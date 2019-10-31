高雄巿議會31日審查總預算，因巿長韓國瑜請假，藍、綠爆發流血衝突，一度休息暫停後，民進黨議員雖繼續罷占主席台，但副巿長葉匡時在藍營人數優勢下，上台報告，陸淑美敲槌宣布總預算付委，藍、綠事後互相譴責暴力。

綠營黨團隨後開記者會，不承認總預算付委，陳致中說，葉匡時是假代理巿長，上台報告無效，同時譴責暴力。國民黨團同步回擊，韓國瑜是依法請假，但在民進黨的杯葛下，議員劉德林頭破縫針，其他人也有大小傷。

高雄巿議會因綠營罷占主席台，下午3時許爆發流血衝突，主席陸淑美在宣布休息後，於下午4時30分許重回議場，在動用警察權清場無效後，宣布副巿長葉匡時上台報告，綠營雖一度扯掉麥克風，但在藍營護駕下，仍完成報告。

陸淑美在葉報告完畢後，問有沒有意見，如果沒有意見，巿政府也有書面資料，隨後宣布總預算付委，敲槌散會，在藍營歡呼聲中，結束議程。葉匡時對於藍綠衝突，在散會後表示遺憾，希望接下來的總質詢仍可順利進行。

(中時 )