士檢全台搜索23處據點，傳訊涉案人士62人。（士檢提供／陳鴻偉台北傳真）

陽明山去年7月發泵浦車失控車禍，造成4死9傷慘劇，士林地檢署偵辦發現，肇事的混凝土泵浦車沒有手煞車裝置，竟仍年年通過民間汽車代檢廠的檢驗工作，循線追出有不法黃牛藏身其後，打點行賄代檢廠業者放水，昨、今兩天全台同步搜查，

在台北、新北、台中、台南同步搜索3家汽家代檢廠及公司23處，循線約談62人，查出至少有26台泵浦車竄改數據，經偵訊後針對3名業者及1名黃牛聲請羈押。

士林地檢署指出，代檢黃牛行賄桃園鴻湧、維邦以及台中特威力代驗廠，31日已對王姓、郭姓代檢黃牛諭令20萬元交保，其他10人分別1萬到10萬不等，現正持續偵訊3名代驗廠負責人。

「代檢黃牛」深知工程公司購入新車後，必需不斷改裝車體，才能應付工程需求，一但驗車不過，幾百萬投資付之東流，將會面臨公司倒閉危機，黃牛熟知驗車規定見縫插針，原本的檢驗費半年1次只要600元，卻以「保證會過」為由，收取100倍6萬元以上的代驗費，讓業者有苦難言。

檢方查出，此次涉案的3間代驗廠，每天能驗4至5台泵浦車，指派特定的檢驗員放水改資料，讓超重、年限過高的泵浦車順利過關，黃牛跟業者再拆帳分錢。

檢察官諭令王姓、郭姓黃牛夫妻20萬交保，並根據公路總局的資料，將詢問代驗廠負責人，預計中午過後將會依貪汙罪、偽造文書罪對代驗廠負責人做出強制處分，全案擴大偵辦中。

(中時 )