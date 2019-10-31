▲林縣長由立委許淑華服務處主任陳錦鐘等人陪同，前往集集鎮北勢溪會勘。（楊樹煌攝）

南投縣政府為避免下雨影響道路、護岸甚至農作物，縣長林明溱今31日下午前往集集、水里會勘坑溝、攔砂壩及護岸後，同意花費約500萬元進行改善，以維護人民生命財產安全。

林縣長今下午是由縣議員陳淑惠陪同，前往水里鄉上安村、鉅工村、集集鎮廣明里，進行相關改善工程的會勘，林縣長表示，排水問題非常重要，尤其在雨季時有可能影響居民生活與農作耕種，縣府將會儘速發包施工。

有關水里鄉上安村三廍六路坑溝，因823豪雨導致道路下邊坡擋土牆崩塌，並造成沿線坑溝沖蝕損壞，道路已由工務處發包修復改善，接著要設置排水溝、擋土牆、箱涵、跌水工、靜水池、消能塊、塊狀護欄等，預計約需花費355萬元。

另鉅工村拔馬坑溪攔砂壩水墊損壞嚴重，該處水量豐沛，若不修繕，將連同護岸也受到影響，因此將進行長30公尺、寬15公尺的水墊修復工程。

林縣長接著與立委許淑華服務處主任陳錦鐘等人前往集集鎮北勢溪會勘，溪床淤積嚴重，大雨來時溪水滿溢，會沖刷岸上原有土石及旁邊火龍果作物棚架將被沖毀，影響農民耕作，決定將左岸加高1公尺，與既有護岸銜接，並進行河道清淤，以維護耕地穩定。

(中時 )