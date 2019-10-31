衛福部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精彩活動，並為響應政府所宣導的以運動紓壓促進健康之政策，於30日下午4點由院長林慶豐帶隊，率領醫院員工及周遭社區里民前往鄰近醫院後山的中正公園進行淨山健身活動。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛福部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精彩活動，並為響應政府所宣導的以運動紓壓促進健康之政策，於30日下午4點由院長林慶豐帶隊，率領醫院員工及周遭社區里民前往鄰近醫院後山的中正公園進行淨山健身活動。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛福部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精彩活動，並為響應政府所宣導的以運動紓壓促進健康之政策，於30日下午4點由院長林慶豐帶隊，率領醫院員工及周遭社區里民前往鄰近醫院後山的中正公園進行淨山健身活動。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛福部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精彩活動，並為響應政府所宣導的以運動紓壓促進健康之政策，於30日下午4點由院長林慶豐帶隊，率領醫院員工及周遭社區里民前往鄰近醫院後山的中正公園進行淨山健身活動。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛福部基隆醫院為慶祝122週年設計了一系列的精彩活動，並為響應政府所宣導的以運動紓壓促進健康之政策，於30日下午4點由院長林慶豐帶隊，率領醫院員工及周遭社區里民前往鄰近醫院後山的中正公園進行淨山健身活動，進而全面性推動美化社區環境及維護，以凝聚社區共同意識，提升社區生活環境品質，而經統計短短兩小時，竟已拾獲總重超過200公升的垃圾，令人驚嘆。

林慶豐指出，在這個歡慶的日子中，希望每一位基隆人都可以善盡一己棉薄之力，使在地社區環境更潔淨、生活更舒適，除了以登山健行方式迎接醫院122年院慶讓員工接近大自然外，並紓解平日工作壓力，讓團隊可以情感交流使向心力更增強，亦為大基隆地區民眾提供更優質的醫療品質。

在林慶豐以「健康促進，優質職場」的口號帶領下，參與淨山活動同仁約100人，大夥利用公餘時間，風雨無阻起身做環保，共同撿拾垃圾20餘袋，垃圾包含民眾亂丟棄的煙蒂、紙屑、鋁箔包裝及罐裝飲料瓶等，更多達200公升以上。他表示，希望透過這小小舉動，讓基隆市民感受到基隆醫院所帶給大家的大愛，並期望提供大基隆鄉親一個舒適乾淨的環境，他強調，這也是基隆醫院一直以來自許的厝邊好醫生、社區好病院。

(中時 )