賈乃亮頭上綠發光。(取自賈乃亮微博)

大陸女星李小璐2017年被爆疑似背叛老公賈乃亮，與嘻哈歌手兼老公好兄弟PG One互動親密兼過夜，出軌風波鬧得沸沸揚揚。事隔１年多，李小璐與PG One３段親密影片突然流出在陸網瘋傳，令PG One不得不認了與李小璐這段禁忌之戀。他昔日參加《中國有嘻哈》的對手GAI也在此時PO出一張酒店照，諷刺寫下「愛護環境 人人有責」。

GAI昨晚在微博PO出一張他身處酒店房間照，諷刺寫下「愛護環境 人人有責」，引爆陸網友熱議。因為他這條微博除了明顯是在開酸PG One外，還被發現照片中的房間背景與PG One、李小璐親密影片相同，疑似暗示兩人暗通款取的時間點就是在節目決賽時期，令網友驚訝「同款酒店背景？？？比賽期間？？」、「別人摸嫂子，GAI爺摸腦門子」、「天呐！如果沒記錯，賈乃亮還去看了決賽」。

然而事發至今，賈乃亮、李小璐仍未對此有回應，反倒是有劇組人員爆料，指賈乃亮已經瘋了，「一個小時前還跟我們開玩笑聊天，現在人已經不說話了，全組停工了。」

李小璐閨蜜馬蘇，也回應了2年前為李小璐、PGONE夜宿事件澄清一事，尷尬寫下：「臉真疼，我活該！」

(中時電子報)