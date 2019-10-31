2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽今天展開第1回合較量，衛冕冠軍奈莉‧科達（Nelly Korda）靠著第15洞神奇的老鷹降低桿數，首回合以低於標準桿6桿的66桿，和韓國選手許美貞並列領先，打出尋求2連霸的氣勢。

奈莉‧科達今年球季狀態不錯，有10場比賽以前十名作收，今天有1隻老鷹、7隻博蒂跟3個柏忌，算是有起有落，賽後她說：「比賽真是不太好打，風蠻強的，我很開心能夠把成績維持在低於標準桿，繳出不錯的數字。」

對於第15洞捕獲1隻老鷹，奈莉‧科達說：「我只是想說盡量把球往洞口送，其它沒多想，能夠抓下老鷹感覺挺特別的，也讓我可以在成績榜上保持競爭力。」

同樣處在領先位置，許美貞沒有出現任何柏忌，還抓下6隻博蒂，狀況相當不錯，她說：「雖然比賽天氣狀況給選手很多考驗，風大又下雨，我還是挺滿意自己零柏忌的表現。」

許美貞今年8月在蘇格蘭公開賽拿下冠軍，當時比賽天氣同樣是很不好打的狀況，對於自己在這樣的情況下還能表現出色，許美貞回應：「老實說，我真的不喜歡這種颳風又下雨的天氣，今天在美麗華球場我確實想起了蘇格蘭那場，不過我試著讓自己專注在當下，努力打好每一桿。」

業餘好手侯羽桑是2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽首回合成績最佳的台灣選手。(鄭任南攝)

業餘好手侯羽桑成為首日成績最佳的台灣選手，以低於標準桿2桿的70桿結束，暫時並列第14，她透露，自己在前兩個禮拜左右才確定參家今年裙襬搖搖賽事，而昨天林口美麗華球場有風有雨，賽後她苦笑道：「天氣真是不出我所料，之前練球的時候就有注意每一洞的風向，特別去練可能哪裡會失誤，對我首回合整個過程有所幫助，可惜第7洞短洞風比較沒有抓到，力道打不夠，差點OB。」

受地主球迷歡迎的徐薇淩，打出高於標準桿1桿的73桿、並列第37，她坦言直到第3洞才發現自己第一回合同組的選手，和去年裙襬搖搖最後一天的分組一樣，也因為一下場前兩洞同組的美國奈莉‧科達和韓國當今世界球后高真榮都抓博蒂，自己只有保Par，讓對自己有所期待的徐薇凌內心稍微緊張了一下，直到第6洞出現第1個博蒂才放鬆，她也希望自己第二回合可以更放開打，相信會有更多博蒂出現。

(中時電子報)