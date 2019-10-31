雄獅旅行社2年前傳出消費者個資外洩事件，多達25名消費者遭詐騙後認為雄獅應負相關責任，向消基會提出申訴後，透過集體訴訟的方式向雄獅求償450萬9575元，昨日（31）士林地方法院宣判消基會敗訴，全案仍可上訴。

中華民國消費者文教基金會律師徐則鈺表示，雄獅旅行社的作業系統在2年前遭第三人惡意入侵，造成消費者個資外洩，共接獲25名消費者投訴，表示曾接獲冒稱雄獅員工的詐騙電話，要求消費者因錯帳問題需前往提款機操作，其中共19人被騙取款項，詐騙總金額為400萬9575元。

徐則鈺指出，受騙民眾多為年輕人，單筆詐騙最高金額為84萬9983元，士林地院認為，雄獅作業系統遭駭後已透過重大訊息公告，認為雄獅已盡告知義務，但消基會認為，並非所有消費者都能透過此方式得知個資遭外洩，因此對法院見解難以認同。

士林地院指出，消費者遭詐騙不一定是因雄獅個資外洩所致，但消基會根據消費者的陳述認為，詐騙案與雄獅個資外洩有直接關係，對於一審判決無法接受，一定會提出上訴。

(中時 )