新竹縣新埔鎮藝術彩繪戰鬥巷馬賽克今天壓軸登場，大家一起動手裝飾「戰鬥巷」的馬賽克，進行第6件巷弄公共藝術，現場熱鬧滾滾。（陳育賢攝）

為創造新埔鎮亮點，鎮公所將「享藝」作為城市治理的主軸之1，推動「3街6巷9宗祠」，藉藝文串連生活、歷史，今天並在駐鎮藝術家呂誠敏的帶領下，大家一起動手裝飾「戰鬥巷」的馬賽克，進行第6件巷弄公共藝術，現場熱鬧滾滾。

鎮長林保祿表示，鎮公所在2017年推出「大水巷」的彩繪、「花燈巷」馬賽克；2018年有「漫畫巷」馬賽克及「燕子巷」的玻璃、柿染；2019年則營造以馬賽克裝飾的「戰鬥巷」、「暗香巷」，讓「6巷」呈現出各自特色，吸引外地遊客前來探訪。

林保祿指出，新埔的6巷巷弄中，每件創作都有1段美麗的傳說故事，藉由藝術家駐鎮的方式，希望藝術家探索新埔巷弄之美，發掘在地濃厚人情味與生活文化的核心價值，將這些核心價值與建築美學透過馬賽克等媒材彩繪巷弄，營造具生活、人文、歷史的街廓，讓生活於此的新埔人關注家鄉進而喜歡居住在新埔。

駐鎮藝術家呂誠敏表示，戰鬥巷公共藝術創作的故事主軸，緣於1895年日本接收台灣割地時，台灣民主國抗日義軍鎮守新埔街，設有1座銃櫃（樓）在蔡家老宅。

當時軍事行動近衛師團山根支隊斥候兵，自湖口台地南下欲前進新埔街，被戍守在銃櫃（樓）的敢字營義軍發現發射火銃槍打死，這也是新埔街抗日的第1槍，先前已完成的大面馬賽克牆就是描繪這段歷史。

而今年度的「享藝肆年─藝趣童起」即將進入尾聲，11月2日下午2點30分，在鎮公所3樓大禮堂還有1場免費的親子偶戲「水牛與白鶴仔」、11月16日客家大戲將在南平社區登場，有興趣的民眾可共襄盛舉。

(中時 )