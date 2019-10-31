法國雕塑家奧古斯特．羅丹與其學生兼情人卡蜜兒．克勞戴，在真實人生中演繹痴愛情狂，透過羅丹創作的「吻」（右起）及卡蜜拉的作品「華爾滋」呈現出細膩情感。（林欣儀攝）

台灣藝術家王建揚的「潛行夢空間」，以單種「藍」顏色的立體創作，別具一格。（林欣儀攝）

讓藝術更生活化，亞洲大學現代美術館推出《劇‧場人生─從寫實主義到新寫實主義》展覽，展出法國印象派大師竇加知名作品「十四歲小舞者」，結合互動裝置影像，讓觀眾宛如置身劇院；展場中並展出「現代雕塑之父」奧古斯特‧羅丹及其情人卡蜜兒‧克勞戴作品，透過雕塑呈現兩人細膩情感。

踏進展場，首先映入眼簾的是穿著硬底舞鞋與衣裙的十四歲小舞者，舞者後方透過浮空投影紗幕呈現光影秀，深深吸引觀眾目光。策展人翁淑英說，這次與木天寮團隊合作，藉由舞者後方的3層螢幕、長達4分鐘影像穿插，呈現出劇場空間與舞者從暖身、練習到上台演出等過程，觀眾宛如身歷其境般感受舞者的一日生活。

現代美術館館長李梅齡則說，小舞者是19世紀大師竇加生前唯一發表過的雕塑創作，其以蠟為媒材，透過按壓展現舞者結實的肌肉與肌理，呈現出栩栩如生的小舞者，而舞者昂首向前的姿態更深深撼動人心。

展場中另有以法國雕塑家羅丹、卡蜜兒創作為主軸的「男女之間」，李梅齡表示，羅丹的雕塑作品強調身體中屬於男性強壯的肌肉與特徵、呈現力之美，反觀他的學生兼情人卡蜜兒創作的「華爾滋」，則透過人體肌理線條傳達柔和的情感，展現男女間曖昧又親密的氛圍。

這場展覽定調為「從寫實主義到新寫實主義」，李梅齡以法國藝術家阿曼的作品「大提琴與維納斯的結合」為例，他說，創作呈現出女神形體與琴身交錯疊合，宛如令人心醉的協奏曲隨旋律舞動，是新寫實的代表。

《劇‧場人生》特展從11月2日展出至明年3月29日，展出作品包括羅丹作品「吻」、法國藝術家妮基‧桑法勒的「原力」等現代美術館典藏29件，另借展法國雕塑家凱薩‧巴爾達其尼的「安娜」等6件雕塑，帶領民眾暢遊19至20世紀的寫實與新寫實。

(中時 )