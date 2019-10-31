文林社區居住家園的設立屢遭住民以「爭產權」為名進行抗議，台北市康復之友協會深感精神障礙者需被社會認識，於創會35週年之際，與服務精障者的三軍總醫院北投分院、台北市社會福利聯盟，於11月3日在花博舞蝶館舉辦「愛礙，零距離園遊會」，邀請民眾共同響應。

台北市康復之友協會總幹事陳冠斌表示，「愛礙零距離園遊會」將以慈善公益與衛教知識宣導為主題，期盼讓參與民眾認識、關懷不同的族群，學習尊重、包容、關懷、接納和協助，同時也讓參與活動的身心障礙者感受各界的溫暖關懷，一同度過歡樂的假日時光。

園遊會「攤位區」規劃許多公益健康的美食、身心障礙者創意手作品,以 及社會福利資源宣導攤位共46攤。「舞台區」則有激揚振奮的鼓隊表演、青春洋溢的勁歌熱舞，以及療癒人心的「異常精彩劇團」演出。這些 都是由每個參與的單位用心的規劃，並與身心障礙者一同努力完成的成果。

(中時 )