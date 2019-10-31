中共十九屆四中全會10月28至31日舉行，據新華社31日發布的會議公報，會議提及大陸的制度優勢，並重申黨的權威，強調黨是領導一切。公報也提到台灣，指出要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。

根據中共十九屆四中全會會議公報，在涉及港澳的章節指出：「全會提出，堅持和完善一國兩制制度體系，推進祖國和平統一。一國兩制是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉。必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。」

在涉台的段落則指出：要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對“台獨”、促進統一。

會上重申要堅持和完善黨的領導制度，稱「必須堅持黨政軍民學、東西南北中，黨是領導一切的，堅決維護黨中央權威，健全總攬全局、協調各方的黨的領導制度體系，把黨的領導落實到國家治理各領域各方面各環節。」

公報還稱大陸有多項制度優勢，包括堅持黨的集中統一領導、堅持全面依法治國、堅持全國一盤棋，調動各方面積極性、堅持各民族一律平等，鑄牢中華民族共同體意識、堅持黨指揮槍等。

公報還指出；堅持一國兩制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一的顯著優勢；堅持獨立自主和對外開放相統一，積極參與全球治理，為構建人類命運共同體不斷作出貢獻的顯著優勢。

(旺報 )