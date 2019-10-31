「晟達陶瓷工藝社」第二代陳元杉延續父親製陶手法外，作品造形跳脫傳統風格。（陶博館提供／許哲瑗傳真）

新北市鶯歌陶博館30日起展出「鶯歌的迷人陶藝—林窯、晟達的世代聯展」，展現兩個窯廠歷經三個世代的創作歷程，共展出10件作品，讓觀眾感受隨著時間演變調整的經營方式與陶瓷產品類型，值得一看。

「林窯有限公司」由林敏明、余淑麗1976年創立，以大型手拉坯陶瓷為專，早期仿繪中華傳統青花、鬥彩、粉彩、廣彩等，後期仿繪日本彩製作伊萬里燒、薩摩燒，廣受外銷市場歡迎，被各地收藏家典藏，因應市場轉型，目前已不再生產。

陶博館表示，本次展出的作品《伊萬里瓜稜瓶》、《伊萬里荷葉口瓶》筆觸細緻，彩繪用色更是考究，值得觀眾細細回味；第二代林嘉瀛擅長以釉藥創作出特色，林宗誼作品設計造形跳脫傳統風格，盡在本展精彩呈現；第三代林哲毅大學畢業後即投入林窯創作，目前在景德鎮跟著奶奶學習磁版畫，祖孫一起創作，展現可貴情誼。

陶博館介紹，1995年成立的「晟達陶瓷工藝社」，是由專長拉兩公尺以上大坯的師傅陳坤城創設，兒子陳元杉從小在製陶環境中耳濡目染，將過去半成品的土坯轉變成一個且精緻的成品，其作品《轉動》更在「2019臺灣陶藝獎」榮獲「創作組」入選；第三代陳庭怡目前就讀臺灣藝術大學工藝設計學系三年級，將喜愛的中文字結合創作，別具獨特感，展現晟達窯場跨越3代的新舊共融。

館長吳秀慈表示，3樓特展室也正在展出「2019臺灣陶藝獎」，B1陶藝長廊則有「志器萬千—2019陶博館志工聯展」，更多展覽資訊可上陶博館官方網站查詢。

(中時 )