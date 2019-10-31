政院宣布山林開放，營建署表示，陽管處10月會同專家勘查大砲岩，考量該區域非屬大規模立即性災害，11月1日起取消原危險地區禁止進入規定，這是2015年起，近4年來首度開放大砲岩。

營建署表示，位於陽明山國家公園區域西南側的大砲岩，是園區內唯一具有天然資源條件、且日治時期即有攀岩活動進行的場域，海拔高度約190公尺，垂直高約10餘公尺，主要由五指山粗粒石英砂岩層組成，以往陽明山國家公園管理處考量山壁脆弱、岩質鬆軟，且緊鄰大磺嘴噴氣口，有易崩塌落石之疑慮，自2015年起公告為危險地區禁止遊客進入。

陽管處表示，基於鼓勵大眾親近自然之宗旨，今年委託戶外遊憩專業團隊進行園區自然體驗活動資源及管理策略之盤點，同時也就園區內公告危險禁止進入地區進行審視，研究建議隨遊憩活動發展觀念演進，遊憩行為對生態環境較無影響之大砲岩危險地區可先行檢討管理方向，陽管處今年10月3日再次邀請地質學者、攀岩活動專家與相關單位至現場勘查，經研判大砲岩由北台灣五指山層富含粗粒石英的砂岩組成，原為膠結良好的岩石，但表面因受自然風化及大磺嘴噴氣孔逸出的硫氣酸蝕影響而變得鬆散易剝落，不過岩塊主體尚完整堅硬。

營建署說，考量該區域非屬大規模立即性災害，陽管處於11月1日起取消原危險地區禁止進入之規定，但自然環境隨時在變動，故仍設置告示提醒大砲岩地質具不穩定性，遊客進入從事各類活動皆應為自身安全做好準備。

陽管處再次提醒，進入自然環境或從事冒險型戶外活動都有不同程度的風險，出發前作好準備並注意環境狀況與變化（如生物、氣候或地震），活動進行時應衡量自身體能、技術能力，必要時聘請專業人員協助，才能帶回愉快的活動體驗，並維護自然環境品質，讓更多人享有同樣的遊憩樂趣。

(中時 )