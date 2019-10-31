世界大賽驚奇落幕，國民隊贏得世界大賽勝利，拿下2勝的「天才小史」史崔斯柏獲選為世界大賽MVP；季後賽他5勝0敗，堪稱「十月不敗男」，更是史上首位獲得世界大賽MVP的選秀狀元。今年球結束他已可跳脫合約，國民隊未必能留住他。球團總管瑞佐（Mike Rizzo）表示：「這是明天的事，到時我們再來煩惱。」

國民隊在第7戰以6比2逆轉奪冠後，史崔斯柏格表示：「這真的很夢幻耶，我和隊友一起努力達成了，這真的很特別，我們這群人都很團結。」小史在國民已待了10年，球團對他的照顧無微不至，而他也用世界大賽勝利來回報。

國民隊在2009年底以第1指名挑選史崔斯柏格為「選秀狀元」，並破天荒以1510萬美元與他簽下4年合約。到了2016年底小史取得自由球員資格，球團又與他簽下7年長約，價碼高達1.75億美元，從2017至2023年平均年薪2500萬美元，今年則可一口氣領到3833萬美元，是薪水最高的一年。且按合約規定，今年球季結束他可選擇跳脫，進入自由球員市場待價而沽。

其實史崔斯柏格一開始的職棒路並不順遂，屢受傷痛困擾，但球團很有耐心，小心使用他，如2012年季末寧願讓他提早「關機」休息，以免操壞手臂。也因為這樣謹慎，他才能越投越好，今年無論勝投（18勝）、投球局數（209局）、三振數（251K），都是生涯最多的一季。

瑞佐見證了史崔斯柏格的成長，他說，小史剛進球隊時比較像是會丟球的一般人，經過10年的磨鍊，已經成為一位最優秀的投手，而且是那種在緊急狀態下能夠跳出來挽救球隊的人。

史崔斯柏格與國民的合約還有4年1億美元，由於例行賽的和季後賽優異，增加了談判的籌碼，何況他的經紀人又是著名的波拉斯。如果他選擇跳脫合約，真不知會飆到什麼價碼？瑞佐說：「他是聯盟最棒的投手，應該得到最好的待遇，我們會開始關切這件事的。」

(中時電子報)