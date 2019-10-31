歌手路嘉欣睽違17年再度拿起麥克風，將十幾年來的經驗幻化成文字及旋律，帶來全新專輯《落落大方》重回歌壇，日前上直播節目《趣你的娛樂》宣傳，預告即將展開各地《落落大方》誠品音樂分享會，更自曝喝醉酒的話，便利商店跟晨跑阿嬤會危險。

路嘉欣新專輯中歌曲〈蝕日〉是路嘉欣和好友吳青峰合作創作完成，說起青峰路嘉欣滿是對好友的感謝「這是他第一次跟別人一起創作，我當時是直接跟他邀歌的，是他跟我說如果是對你這麼重要的一張專輯，你應該跟我一起寫，我覺得他這個提議太美好了，我們就一起寫，我們其實透過雲端傳Whatsapp來寫。」

路嘉欣（中）爆喝完酒這兩種人要小心。（圖／趣你的娛樂提供）

這次新專輯因為烏裕康和吳青峰，讓路嘉欣詞曲創作都挑戰了，說起和青峰〈蝕日〉創作過程路嘉欣笑說「其實是他先訂了一個題目，我再就〈蝕日〉這個題目寫很多東西給他，盡量以歌詞的形式，然後他再把它串起來，曲也是，曲用哼的，因為我從來沒寫過曲，因為青峰逼我才寫，我都是用Whatsapp哼給他，然後我每一段的結尾都是在尖叫：啊～我不會啦！因為都會卡住，覺得很羞恥！」

遊戲環節，路嘉欣與主持人輪流在時間倒數中答題，回答失敗就得吃懲罰的超酸糖，黃鴻升率先示範玩，被問「請說出之前分手的3個原因」，黃鴻升還沒答出一個答案就被喊時間到，工作人員提醒講關鍵字就好，海芬不以為然說「Sorry！你們不懂黃鴻升，他寧可不要回答，他只要吃很酸的糖，來這招，他很會玩遊戲的」黃鴻升連忙喊冤「ㄟ，我才沒有！」超酸糖得吃還是被追問答案「我太黑了、約會時間太少、時間拖太久沒有結婚，如果下一個，除了太黑是我無法改變，其他我都可以改變」路嘉欣被問「請說出3個你曾經喝醉酒很糗的糗事」路嘉欣的答案令海芬驚訝尖叫「在馬路上打滾、去便利商店點微波食品，然後就走了沒有拿，這其實發生過十遍以上、還有對著早起晨跑的阿嬤大笑(就是喝到早上)！」接著問路嘉欣「說出3個曾經替另一半取的暱稱」路嘉欣害羞臉紅直呼這太私密了吧，只答了一個「臭寶」就激動答不下去，用手搧風「好熱，怎麼會這麼熱！」黃鴻升笑說「以後妳的粉絲都會搶著要當臭寶！」

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(中時電子報)