日本岡山市議會議長浦上雅彥（右）31日下午率團訪問新竹市長林智堅（中）。（陳育賢攝）

日本岡山市議會議長浦上雅彥31日下午率團訪問新竹市政府，市長林智堅表示，他曾於2017年率團向岡山車站取經，學習岡山經驗推動新竹大車站計畫獲益良多，希望未來持續促進兩市的往來與友誼，進行全面交流，共創兩市美好遠景。

林智堅指出，剛於今年5月上任岡山市議會議長的浦上雅彥，自2001年起就隨岡山市訪問團到新竹市訪問達17次之多，感謝岡山市長久以來的支持與關心，岡山市是與竹市互動最頻繁的姊妹市。

林智堅強調，兩年前他率市府團隊訪問岡山市，對於岡山的大車站平衡了城市東西的發展，縫合前後站的繁榮，對他在推動城市改造上有很大的助益，他也邀請訪問團走訪舊城區，看看這座城市近年的蛻變。

浦上雅彥也特別恭賀林智堅順任連任，他說，非常開心造訪新竹市，他會持續努力促進雙方的情誼，他強調，兩市的往來非常活絡且正面，希望藉由雙方的努力互動可以長久持續外，更進而帶動兩國的友誼與關係更加美好。

(中時 )