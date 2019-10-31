基隆市議會31日施政報告檢討上，議員王醒之、楊秀玉等人都反應基隆市停車位嚴重不足，並建議在不妨礙消防安為的狀況下，希望可以比照新北市來試辦部分紅線夜間停車。（吳康瑋攝）

基隆市議會31日施政報告檢討上，議員王醒之、楊秀玉等人都反應基隆市停車位嚴重不足，並建議在不妨礙消防安為的狀況下，希望可以比照新北市來試辦部分紅線夜間停車。（吳康瑋攝）

基隆市議會31日施政報告檢討上，議員王醒之、楊秀玉等人都反應基隆市停車位嚴重不足，並建議在不妨礙消防安為的狀況下，希望可以比照新北市來試辦部分紅線夜間停車。（吳康瑋攝）

基隆市議會31日施政報告檢討上，議員王醒之、楊秀玉等人都反應基隆市停車位嚴重不足，並建議在不妨礙消防安為的狀況下，希望可以比照新北市來試辦部分紅線夜間停車，市長林右昌對此則指出，因為基隆到路較其他縣市狹小，多只有單線道，單線道要是做成紅線開放停車，會造成行經的車輛不便，但市府會持續研議。

王醒之則提說，基隆平地少、停車困難，他希望市府可以考慮將部分紅線改成黃線，並且開放校園停車，基隆市都應審慎研議，不要一味說不可行，要努力去做。林右昌則對此回應指出，校園部分則牽涉到學童的安全管理，並需要與校方取得共識。

市長林右昌也說，設籍基隆市的汽車車輛有9萬8000多輛，但建物附設的車位只有4萬9500多個，預估仍有近5萬個缺口，不是市府一直要蓋停車場，而是供需落差太大，現在蓋的是要減少過往的落差。

林右昌更表示，關於紅線改黃線的部分，交旅處曾經評估過10條道路，後來只有把其中1條基金一路部分路段紅線改為黃線，而議員現在的建言，市府會再繼續努力，只要有努力的空間，都會來做。他表示，市府在這近5年來，大幅改善博愛、東岸、百福、信二等中大型停車場，目前停車環境十分舒適，停車率均大幅提高，也讓市民朋友非常滿意，他並指出，在5年來，全市停車格為已從1萬6854格增加道到2萬2805格，足足增加了5951個汽機車停車格，已大幅提升市民更方便的停車環境。

交通處長李綱則分析道，許都建築以前興建時，幾乎沒有自備停車格，所以才導致民眾停車空間的不足，並且多數路邊停車格都沒收費，也間接影響周轉率及停車效能，這些市府會進一步去商討、改善，只求給市民朋友更進一步的良好停車空間。

(中時 )