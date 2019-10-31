嘉義市長黃敏惠致詞。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉大農耕隊校友蔡翼飛分享當年派駐加彭事蹟。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉大校長艾群主持農耕隊回顧展。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉大創校100周年，31日與外交部雲嘉南辦事處舉辦「農耕隊回顧展─農耕隊傳奇再現暨新書發表會」，農耕隊友現身回憶當年披荊斬棘，以精良農技助攻外交的辛酸故事，而嘉大農技團榮獲2018年聯合國和諧等基金會頒發農業傑出貢獻獎，市長黃敏惠感佩農耕隊為國打拚的精神。

嘉大人文藝術學院前院長李明仁教授率團，以3年的時間訪談及編撰《嘉大口述歷─嘉農人的飄洋過海》一書，收錄22位前輩的訪談記錄，其中20位曾服務於農耕隊、農技團或技術團，派駐東南亞、非洲、南美洲、大洋洲等各國長達20至30年，協助當地農業開發。

農耕隊員李清水、黃榮杰駐外服務近20年，施民男、劉顯宗、賴信雄等3人更長達30幾年，張良爵、施民男、李清水、陳清及高齡88歲的蔡翼飛等校友昨天返校，細說當年，回味嘉農人以「不怕艱苦，勇往直前，克服困難」的精神，將臺灣的農業技術傳遞到世界各地。

嘉大校長艾群表示，嘉大去年（2018）獲聯合國和諧等基金會頒發農業傑出貢獻獎，表彰60年來培育無數農技團優秀成員，感謝嘉農校友犧牲青春歲月，遠赴異域為臺灣國際外交打拼奉獻，特地出版專書記載。

(中時 )