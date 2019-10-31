新北市政府教育局與淡江大學第8年合作推行「行動化學館-化學遊樂趣」系列活動，今年度最後一場壓軸活動今（31日）於深坑國中舉辦。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府教育局與淡江大學第8年合作推行「行動化學館-化學遊樂趣」系列活動，今年度最後一場壓軸活動今（31日）於深坑國中舉辦。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府教育局與淡江大學第8年合作推行「行動化學館-化學遊樂趣」系列活動，今年度最後一場壓軸活動今（31日）於深坑國中舉辦。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府教育局與淡江大學第8年合作推行「行動化學館-化學遊樂趣」系列活動，今年度最後一場壓軸活動今（31日）於深坑國中舉辦。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府教育局與淡江大學第8年合作推行「行動化學館-化學遊樂趣」系列活動，今年度最後一場壓軸活動今（31日）於深坑國中舉辦，帶來金、銀、銅、鎂等元素的有趣實驗，為今年活動畫下完美句點。

新北市政府教育局與淡江大學合作「行動化學館-化學遊樂趣」系列活動，今年載著有趣的化學故事及實驗的化學車巡迴22校，8年來從新北市偏鄉到市區各國中小巡迴已157場，明年化學車預計將巡迴服務新北市29校，今年新加入的生力軍「跑跑分析車」巡迴安康高中及三重高中，獲得熱烈回響，明年將跨大辦理10場次，讓更多高中同學體驗趣味化學。

開場活動淡江大學團隊帶來「球一個清淨」，讓看似五顏六色的水缸，在丟入乾冰及清潔錠後，立刻變得澄清透明，並同時出現藏在水缸後方的 SCIENCE 元素週期表字卡，原理即是應用國中課程的酸鹼中和與指示劑變色的效果。現場的王同學驚呼說：原來平常電視廣告介紹神奇清潔劑可以瞬間讓水變乾淨的原理是這樣呀！生活常見的現象都蘊藏著科學原理，真是太有趣了！

科學實驗闖關活動也呼應聯合國「國際化學元素週期表年」，淡江大學設計了可以操作金、銀、銅、鎂等元素的實驗和表演，包含「銀銀美代子」、「金彩奈奈」及「海底花園」等實驗讓同學動手操作，例如讓反應瓶內鍍上一層閃亮亮的純銀薄膜、讓奈米金粒子隨著大小改變顏色，以及金屬離子衝破半透模再結晶，實驗室裡的同學們不只驚呼神奇，也同時能認識元素週期表元素的特性。

深坑國中今日也結合國中小自然及理化課程辦理科學園遊會，由七、八年級學生擔任關主，設計「酸鹼滅火器」、「暖暖包與冷冷包」及「卡卡磁鐵」等16項科學實驗關卡。除了讓校內同學闖關外，更邀請鄰近深坑國小及石碇國小師生一同玩科學，讓偏鄉孩子透過有趣的科學實作，也培育對化學的興趣。

教育局教育研究及資訊發展科科長吳佳珊表示，新北市巡迴8年的行動化學車年年設計不同實驗主題，以充實且豐富的活動內容讓學生愛上做實驗，並從化學角度看生活，結束後孩子常問「他們什麼時候還會再來？」。明年也將辦理STEAM教育生活節，以「科研」及「科普」雙軌並進，結合產官學資源推動科學教育，讓孩子科學幼苗更加茁壯。

(中時 )