彰化榮民之家清潔工吳芸奈拾金不昧，巧的是兩次都撿到裝著現金4200元的皮夾，彰化榮家今天特別表揚清廉無私，主任史浩誠特別頒發獎狀，她表示當下只想到失主必定心急如焚，拾獲別人財物，本來就應該物歸原主。

吳芸奈今年10月18日在彰化榮家打掃時，拾獲裝有現金4200元的皮夾，迅速交給政風處，政風處確認榮家無失主認領後，再將該筆現金送至轄區內安派出所辦理遺失物招領。

巧合的是，吳芸奈今年5月間也曾拾獲裝有現金的皮夾，兩次拾獲的金額都一樣，不過當時透過皮夾內的身分證件找到失主。

吳芸奈說，她參加田中香聖宮誦經團14年，從第2個孫子出生到現在念國中，如果這4200元公告期滿6個月仍無人領回，將全數捐給平常服務的香聖宮，以感念神恩。

彰化榮家31日以餐敘方式，辦理「輔導會成立65週年暨第41屆榮民節慶祝大會」，表揚熱心公益的7位榮民、志工及3個團體之外，更由政風室提報具有廉能事蹟的清潔工吳芸奈，主任史浩誠頒發獎狀，嘉勉廉潔情操。

政風室主任劉昌元表示，吳芸奈在彰化榮家工4年多，平常工作認真，在清掃時拾獲現金，迅速送交政風室，對她聊起若沒人招領，6個月後可領回，吳芸奈強調不想拿別人財物，劉昌元建議若真無人招領，錢可以領回做公益，因為冥冥之中註定這4200元就是要跟你，她聽了之後決定要捐給她經常誦經的廟宇。

(中時 )