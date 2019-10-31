蔡少芬分享老公幫她剪指甲照片。（圖／翻攝自蔡少芬微博）

蔡少芬曬醜照。（圖／翻攝自蔡少芬微博）

46歲蔡少芬和45歲張晉結婚11年，育有兩女，夫妻倆今年6月逗趣拍影片，承認第3胎報到，但未透露寶寶性別。如今懷孕8個月的蔡少芬，昨(30日)曬出自己素顏近照，自嘲：「美有很多種」，而照片中的她被APP後製後五官大變形，嘴上還長了顆痣，讓不少粉絲第一眼嚇到笑翻。

蔡少芬先前和張晉合體上節目《我最愛的女人們》，蔡少芬在節目透露，自己懷第一胎時曾遇到小產，再次懷孕正好是拍攝《甄嬛傳》期間，老公為此開心到睡不著，而她為求慎重，曾考慮要不拍，但最後還是決定將戲拍完，但過程中沒告訴劇組，不管是推撞或動作大的戲都來者不拒，拍完才跟大家報喜，讓眾人都嚇壞。

而目前三胎進入臨盆到數的蔡少芬，最近仍常在微博分享自己的孕婦日記，除了曬出張晉貼心幫她剪指甲照片，也分享女兒幫她穿鞋影片，最近調皮的她還忽然貼出自己顏值大崩壞的醜照，笑說：「美有好多種類」，引來網友回應：「娘娘這種美不用非得嘗試」、「娘娘是要考驗誰是真正的粉」、「媽媽的偉大」、「娘娘學會逗我們開心了」。

(中時電子報)