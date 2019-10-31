俄羅斯國防部表示，最先進的核動力戰略飛彈潛艦「弗拉基米爾大公號」(K-549 Knyaz Vladimir)，剛剛完成了最新式「布拉瓦」洲際彈道飛彈(3K30,Bulava)的首度試射，打擊了數千公里外的目標。

我們很強(we are the mighty)報導，10月30日，弗拉基米爾大公號從俄羅斯北極圈內的白海，對著俄羅斯遠東堪察加半島的彈道試驗場，發射一枚布拉瓦飛彈，飛彈在經過幾分鐘的飛行後，精準的抵達目標區中。俄國國防部表示，這枚飛彈攜帶的虛擬彈頭，其載重與實彈沒有不同。

北風之神潛艦發射布拉瓦飛彈。(圖/俄羅斯國防部)

副海軍上將摩沙耶夫(Alisesandr Moiseyev)表示，弗拉基米爾大公號 屬於「北風之神-改」(955A)的首艦，目前進入武器測試階段，計劃在2019年底能夠全完完成武器測試項目，就能在明年初進入俄羅斯北方艦隊服役。

此型潛艦全長170公尺，最寛13.5公尺，潛航排水量24000噸，水下潛航速度15節，最大潛航深度480公尺。雖然潛艦很大，但是自動化程度很高，總乘員僅需107人(軍官55名、士兵52名)。 主要武裝是艦首的6座533公釐魚雷發射管，以及背部的16枚布拉瓦洲際飛彈。

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» провел испытания ракетного комплекса «Булава»



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布拉瓦飛彈是俄國最新式的潛射彈道飛彈，發展開始於1998年，是從陸基型白楊-M洲際彈道飛彈發展而來，射程8000公里，每一枚飛彈可攜帶10具核彈頭。

(中時電子報)