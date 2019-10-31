▲獲選為「警察局級」為民服務績優獎的中興分局警員莊雅萍。（警方提供／楊樹煌南投傳真）

集集警分局警員賴柏諭、中興警分局警員莊雅萍，因為民服務表現優異，經南投縣警察局評選後，獲選為「警察局級」為民服務績優人員，將由南投縣警察局除陳木樹頒發獎金與獎牌給予嘉勉。

縣警察局指出，今年7-9月受理民眾報案件的服務態度績優人員遴選，今天由督察長洪宏榮召集各相關單位進行審查，最後評選出賴柏諭與莊雅萍為民服務表現優異而獲選。

其中集集分局警員賴柏諭，接獲日月潭派出所副所長陳琪瑜電告，他在中潭公路大雁隧道心臟劇痛，值班警員賴柏諭隨即偕同待命服勤人員鳴警笛趕赴現場，抵達現場時，陳副所長突然昏倒，身體不斷抽蓄，呼吸心跳停止。

賴員隨即施以CPR急救至救護車抵達，並由救護車送往埔基教醫院急救，經醫師診斷為急性心肌梗塞，緊急施以心導管手術，致平安恢復且意識清楚。

醫師認為，所幸賴姓員警及時施以CPR及電擊治療，否則後果恐不堪設想，警員賴柏諭臨危不亂，處置得宜，評選人員認為殊值嘉許，因而獲選。

縣警局長陳木樹感謝所有同仁，為治安、交通及為民服務的投入與付出，此次評選受理民眾報案服務態度績優人員，獲選同仁平時表現良好，體認為民服務工作的重要性，期盼同仁與民眾接觸應對進退、服務態度應有同理心，提供貼心服務，繼續做好為民眾服務的工作。

(中時 )