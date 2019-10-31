日本岡山市議會議長浦上雅彥（左二）今天下午率團拜會新竹市議會，會後雙方開心合影。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

日本岡山市議會議長浦上雅彥今天下午率團拜會新竹市議會，議長許修睿親自率多位議員接待，許修睿說，雙方締結姊妹市已16年了，這些年來兩市交流頻繁，互動良好，大家就老友一見如故，往後仍要經常交流。

議長許修睿今天下午率市議員張祖琰、陳啟源、吳青山、林耕仁、陳慶齡等多位議員陪同接待岡山市議會的貴賓們。他指出，岡山市與新竹市締結姊妹市已經有16年之久，都已經可以舉行成年禮了，這16年來兩市交流頻繁，互動良好，所以今天大家一見如故。

岡山市議長浦上雅彥，雖然是今年新科上任的議長，但都是連任好幾屆的議員，對新竹市都不陌生，議長許修睿也對岡山議長上任的第1年就立刻率團前來拜會表示感動，顯示岡山市議會相當看重新竹市的情誼。

浦上雅彥則表示，岡山市成立至今正逢130周年，日本也在今年有「令和」新年號，他又是今年新上任的議長，具有多重意義，也因此想特別到新竹市分享這些好消息。

由於新竹市議會目前正值大會期間，昨天才剛剛開議，也藉由拜會的機會，雙方議員相互就議政交流，交換意見，相談甚歡。

(中時 )