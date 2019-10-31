擔任美國代表時尚品牌「RALPH LAUREN」代言人的EXILE AKIRA，這次再次擔任了同品牌的全球品牌代言模特兒。亞洲人被選為品牌全球代言模特兒為創設50年以上歴史之首舉，AKIRA以RALPH LAUREN主視覺模特兒跨足世界。

這次AKIRA被選為擔任全球代言的為最高級男士系列「RALPH LAUREN Purple Label」的2019年秋冬新品，AKIRA演出了同系列視覺廣告，品牌創設人RALPH・LAUREN看了後讚不絕口，直接點名AKIRA演出全球廣告並選為全球代言模特兒。至今世界代表品牌中，Dior的強尼戴普、Saint Laurent基努李維、DUNHILL裘德洛等，皆選用世界知名演員作為全球代言模特兒，而RALPH認為「AKIRA的存在感可與世界頂尖明星並列」，而選他作為世界最受矚目秋冬新品的模特兒。

品牌創辦人Mr.Lauren（左）一眼看中AKIRA。（LDH提供）

2017年就首次以亞洲人身分擔任品牌代言的AKIRA。去年9月於美國紐約舉辦的創設50周年紀念活動上也首次踏上伸展台等，代表亞洲人開啟了更多的可能性。於世界時尚業界而言，至今皆用「全美式」的上流階級生活模式、運動或休閒揭起品牌形象，行銷模式與模特兒皆是為了展現出其「完美」與「憧憬」形象的RALPH LAUREN，這次啟用了亞洲血統的AKIRA可說是非常重要且歴史性的瞬間。

於美國好萊塢的貴婦飯店CHATEAU MARMONT的告示牌上，AKIRA出演的代言廣告也已經開始播放，今後除了美國之外，歐洲以及亞洲各國的告示牌與雜誌等，也將會於世界各地陸續公開。因業界最矚目的秋冬系列所締造出的歷史偉業，又令人更加期待今後的發展。

(中時 )