台南市政府衛生局今天接獲永仁高中通報校內多名師生發生身體不適症狀，衛生局隨即前往調查，截至中午共有116人出現腸胃不適症狀，其中40人就醫後診斷為腸胃炎，均已返家休息，教育局表示，116人分散於32班，主要發病時間為昨晚，教育局獲報後，已會同衛生局人員到校了解學生狀況，並由衛生局人員進行檢體採樣。

衛生局指出，該校10月30日晚間至今日上午起陸續有師生出現嘔吐、腹瀉等症狀，其中3位師生並未食用10月30日午餐亦出現身體不適症狀。為釐清發生原因，衛生局已就該校所留樣的10月30日午餐及相關學生、廚工人體檢體進行採檢，並送衛生局檢驗中心檢驗。

（台南市衛生局提供/曹婷婷台南傳真）

教育局表示，目前嘔吐腹瀉原因未明尚待釐清，惟為避免後續效應，已協助學校啟動緊急應變措施，並做全校教職員工生衛生宣導，同時進行校園全面消毒作業，校方除了請導師與護理師了解學生狀況並進行安撫，針對有症狀者也通知家長帶回就診，並進行全校衛教宣導、啟動環境(班級教室、廁所與廚房)清潔消毒。

學校表示，因前日有大型集會活動，初步懷疑有可能因此群聚感染，已提醒學生勤洗手與戴口罩防護，針對請假學生也會積極協助課業輔導與衛教宣導，全力提供協助，以保障學生最大權益。

(中時 )