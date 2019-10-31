警方順利找到張男，通知家屬到所帶回。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

警消合力在119縣道旁邊坡搜尋，只見機車卻不見騎士蹤影。（摘自社團法人苗栗縣救難協會臉書）

警消在119縣道旁邊坡發現他的機車，卻苦尋不著他身影。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉張姓男子30日下班後，遲遲未回家，家人聯絡不上他，趕緊報警協尋，警方今日上午在119縣道，銅鑼工業區往客屬大橋的山坡處，發現他所騎乘的機車墜崖，但卻不見人影，最後透過手機定位，在獅潭鄉1間便利超商發現情緒低落的他，順利聯絡家屬帶回。

20多歲的張姓男子在銅鑼工作，昨日下班後未返家，家屬聯繫不上，旋即報警處理，今天張男同事沿工作路線協尋，驚見他的機車墜入119縣道邊坡，深度約達10多公尺深，趕緊聯繫警消搜救，但卻找不到人，銅鑼消防分隊、苗栗救難協會甚至出動空拍機協助搜尋，仍不見他蹤影。

苗栗警分局最後利用手機定位，於下午1時許初步發現張男，疑似人在獅潭，大湖警分局獅潭分駐所接獲通報，加強巡邏協尋，最後在新店村1間超商，依據家屬提供外表特徵及身分核對，找到獨坐於休息區的張男。

張男向警方表示，他因工作不順，心情不好，騎車返家時，不慎墜崖後失去意識，醒來後便自行爬起，並步行至苗栗市搭乘客運到獅潭散心，想1個人靜下心來好好放鬆。

(中時 )