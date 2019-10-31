蕭煌奇將於11月30日在台北小巨蛋舉行「人生劇場放映中」演唱會，他表示，演唱會跟新專輯一樣等了三年，除了經典金曲之外，會唱更多的新歌，誓言要讓現場歌迷大飽耳福。而他也自爆這次演唱會歌單有Jason Mraz、張學友經典「粵語」名曲，他笑稱「這次真的是大挑戰了，各種曲風中英文歌都有，連粵語都要學了，除了要詮釋新風格外，歌詞也是，因為他無法看提詞機，一有空檔就抓緊時間背歌詞，實在很緊張。」

演唱會進入倒數一個月，蕭煌奇透露，一直以來有個夢想「想著有天可以開車帶家人出去，去哪都可以，但對我來說很難」，這次和導演跟音樂總監密集討論後，這次決定在台上幫他實現夢想，「導演一提到讓我開車繞場表演，我立刻就說好，很難得耶」，演唱會大手筆耗資千萬，蕭煌奇將帥氣的開著車，繞場與粉絲進行互動，邀請粉絲們一起陪伴見證他實現夢想的一刻。蕭煌奇2019「人生劇場放映中」小巨蛋演唱會11月30日正式演出，購票請洽寬宏售票系統及全國萊爾富 OK便利商店。

(中時 )