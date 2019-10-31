國民在今年5月的奪冠機率僅不到0.1%，卻以外卡身分一路殺進世界大賽，還贏過例行賽最多勝(107勝)的太空人，逆轉驚奇奪下隊史首冠，這場舉世關注的世界大賽創下不少紀錄，還包含北美職業運動首見的季後賽7戰全由客隊奪勝的驚人紀錄。

5月25日時，《MLB Stats》指出當時19勝31敗的國民，能奪下世界大賽冠軍的機率不到0.1％，今年他們捧起了51年來隊史首冠，且是從外卡戰殺出一條血路。除了國聯冠軍戰橫掃紅雀之外，在外卡戰、國聯分區戰、世界大賽，國民共經歷5次輸了就淘汰的驟死戰，結果全部逆轉奪勝，也是史上首支在淘汰賽中全勝的隊伍。

而今年世界大賽光是前6戰客場全勝的驚奇戰績，已寫下MLB、NBA、NHL三大北美職業運動，史上首次季後賽前6戰客隊全贏球的不可思議結果，第7戰再由國民於太空人主場封王，更是破天荒第一次。

而「天才小史」史崔斯柏格在季後賽5場先發全勝，是史上第一人，亮眼的好表現助他奪下國民隊史首冠的世界大賽MVP，更是歷史首位「選秀狀元世界大賽MVP」。史崔斯柏格在2009年業餘選秀獲得國民青睞後，便迅速站穩大聯盟，今年在G2、G6雙雙繳出好投，是國民奪冠的大功臣之一。

2017年太空人拿下隊史首冠，今年國民也終於嘗到冠軍滋味，3年內有2支球隊脫離「無冠」行列，大聯盟僅剩釀酒人、水手、光芒、遊騎兵、洛磯、教士等6支球隊，其中水手最悲慘，連世界大賽都沒打進過。

(中時電子報)