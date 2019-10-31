15位金手指獎評委 他們用什麼標準評出年度大獎

10月23日，15位創意大咖匯聚在臺北旺旺中時媒體集團總部，進行一年一度的金手指獎全球總決審，來自業界、學界、媒體界的專家學者們秉持高標準、嚴要求，對128件入圍作品進行評審，最終評選出21個大獎，包含年度最佳金手指獎3個，單項金手指獎18個等。
評審們堅持自己對創意的標準，認真履行評委職責，出色地完成了本屆評審工作。對此，金手指獎組委會表示感謝。對於創意標準，每位專家都有不同的解讀和思考，來聽聽他們心中的聲音。
金手指獎評委心中一把尺
資深數字營銷專家吳孝明
讓我有所觸動的作品，我會全心全意為它護航，為它奮不顧身。
大亞創業投資股份有限公司執行合夥人張志弘
透過所有評審老師的經驗，選出具有代表性的作品。
臺灣麥肯傳播集團執行長張志浩
從業超25年，超越我期望的作品，就是最棒的作品。
M&C SAATCHI SPENCER CEO/CCE黃光銳
找到創意最好的作品，形象最好的作品。
電通新極現廣告創意長/執行副總詹朝棟
希望看到創意與技術的完美結合。
HBB互動營銷機構董事長/首席創意官閻家旭
好的作品很簡單，我做的，就是最棒的。
FB大中華區代理商總經理朱怡靜
好作品，希望能成為未來市場的一把尺。
聖火科技(股)公司合夥人/首席創意官薛振添
值得我重新要去學習的，就是我想要的。
北京靈銳互動廣告總經理劉繹源
實現作品的商業價值，同時帶來社會價值。要有社會責任。
小米公司網際網路商業部全國創意中心總經理張 謙
好創意自己會說話，好作品能讓我們引起共鳴，會在客戶那裡得到雙贏。
Google大中華區首席市場官黃介中
好作品除了技術之外，要看到insight，能改變這個行業。
漢威士(Havas) 上海總經理/中國區首席創意官 孫二黑
好的作品，就是一道光，照亮整個行業。
網易傳媒行業市場部總監李海峰
心中的那把尺，就是公正公平公開。
Yahoo奇摩拍賣事業群 業務總經理林燕
優秀的作品，大家都看得到，能成為大家模擬的對象。
華揚聯眾創意群總監劉欣
看了讓我很嫉妒，為什麼不是我的作品，就是好作品
(中時電子報)
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