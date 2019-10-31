蔡英文（左三）、賴清德（左二）兩人合體搭檔是賴系子弟兵的期望。（本報資料照）

台南市立委林俊憲11月2日在中西區永華路上成立競選總部，蔡英文總統與前行政院長賴清德有望在黨內總統初選後首度合體造勢，林俊憲總部確認兩人已同意出席，當天是否同框仍要安排。

民進黨2020年總統與副總統人選盛傳蔡、賴配，賴系人馬不斷營造「蔡賴合」氣氛，林俊憲日前才在警選總部附近掛出蔡、賴與自己3人同框的大幅看板，台南市議員林宜瑾也公開贊同蔡賴搭配競選，林俊憲陣營31日傳出蔡、賴兩人確定在競選總部成立當天出席，但對是否宣布蔡賴配則稱事蔡英文的權力。

林俊憲陣營31日證實蔡、賴同意出席總部成立造勢大會，但是否合體站台，還需進一步確認兩人意願，他看好蔡賴合體的助選功力，認為兩人都到場輔選，是民進黨的最強組合，能夠完全展現團結氣勢。

林宜瑾直言基層期待「蔡賴配」產生，認為蔡、賴同框是全部綠營人的希望，能夠促進民進黨內團結。

面對民進黨內蔡賴配呼聲，接任蔡英文台南市後援總會會長的台南市議長郭信良認為現階段討論「蔡賴配」是新潮流派系向蔡英文逼宮，稱「蔡總統會作出很睿智的決定」。

民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，林俊憲是賴清德的子弟兵，賴清德也住在林俊憲的立委選區，受邀參加子弟兵的總部成立是必然，不去才奇怪。如今總統大選當前，呼籲團結都來不及，還出現「逼宮說」，是不尊重蔡英文職權的說法。

(中時 )