黃永坤和太太一起在家中擔任社區保母。(新北市社會局提供／吳亮賢新北傳真)

人稱超級「保爸」的黃永坤，原先是一名馬達維修員，因熱愛小孩，自16年前開始和妻子在新莊擔任社區保母，累計收托17名嬰幼兒，由於黃永坤的疼愛，孩子們長大後每年都會專程為他慶生，感情宛如親生祖孫，他的專業及用心，也讓他獲選今年度新北市績優托育人員。

「我有10幾個孫子耶，最大的已經大四了！」今年67歲的黃永坤，雖兩鬢已經發白，仍充滿活力地陪伴小寶貝們玩玩具，談起口中的「孫子」滿是驕傲，雖然無血緣關係，但每位孩子都是他的心頭肉。

黃永坤指出，自己早年在電機公司擔任馬達維修，也曾在針織公司和餐廳工作，當時太太已開始擔任保母，每當他下班回家後，都會幫忙照顧可愛的孩子們，可說是一天最快樂的時光。

黃永坤表示，看著孩子一天天成長，自己也到了退休的年紀，2010年時決定參加保母訓練課程，成為一名專業、專職的托育人員，是大家口中的「超級保爸」。

黃永坤說，16年來和太太照顧過17名幼兒，也和他們的家長建立起深厚感情，每年生日，家長都會帶孩子為他慶生，其中綽號「蛋頭」的一名早產兒，剛滿月就從醫院送到他家托育，如今已經18歲，就讀台北大學醫學系一年級，和自己的感情更逾父子。

社會局指出，為了給小孩安全舒適的活動空間，黃永坤將客廳和房間地板都鋪上軟墊，並且在浴室和廚房入口處都用矮隔板隔開，玩具更是一箱箱的買，小車子、音樂盒、益智型小積木應有盡有。

社會局長張錦麗表示，黃永坤夫婦將於11月2日接受新北市政府績優托育人員表揚，因男性體力普遍優於女性，在幫幼兒洗澡或陪伴幼兒運動時，保爸反而較保媽具有優勢，新北市目前有169位超級保爸，希望更多人一起加入社區托育，共同培育我們的下一代。

張錦麗說，新北市推動多元托育，除了64家公共托育中心收托3605位嬰幼兒外，還有134家私立托嬰中心加入公共托育合作聯盟，可收托4976位，另外全市登記有案的居家托育人員有5184人，其中有3907人加入合作聯盟。

(中時 )