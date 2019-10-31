基隆市長林右昌打造温暖有愛的銀髮幸福城市。（資料照）

基隆老年人口逾16％，人瑞比全國第二，銀髮福利也領先全國，市府推動免費搭乘市公車之敬老卡，5年已累積近3000萬人次，市長林右昌說，基隆照顧長輩是全台灣最用心，更將長者照顧積極轉化為行動學苑，每日出勤載運長輩行動學習，有助減緩老化。

基隆市議會31日召開定期會，市長林右昌進行施政報告與檢討，針對敬老乘車服務，截至今年8月底止，市府近5年共投入2億4500多萬元經費，長者可無限次免費搭乘市公車及基隆客運市區路線，相較於台北市及新北市設點數制度更加優惠，基市公車使用率為全國第二。

另針對約有1成的失能、失智長輩，已佈建7處社區整合型服務中心（A級）」、75處「複合型服務中心（B級）」及43處「巷弄長照站（C級）」等長照據點，今年預計再增加14處C級據點，平均從每3.6公里縮短至2.7里的社區綿密據點站。

考量長照人口日益增加，市府向財政部提報全國第一件長照促參案件，將仁愛之家轉型成長照福利服務園區，未來開發面積3.76公頃，共計600住宿床位、提供基隆與東北角、北海岸長者「住宿式、社區式及居家式」三大服務模式完善照護。

至於老人假牙補助計畫，自2015年開辦至今，截至今年9月底止，市府共投入約2.2億元經費，核定補助7395件，平均約每10位老人就有1位以上的長輩受惠，滿意度超過9共，尤其5分鐘辦妥老人假牙補助證明，是其他縣市所沒有便民措

(中時 )