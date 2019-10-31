苗可麗也說這四年來她妝越來越淡，甚至常常不上底妝，拍照越來越透亮自信。（馮惠宜攝）

本土劇演員苗可麗近四年來成為「朵茉麗蔻」愛用者，10月31日她現身即將在11月1日開幕的「朵茉麗蔻美顏諮詢中心台中店」，公開自己使透過保養品改變、著重保養手法後，愈來愈年輕，還透露最近在談一部戲，卻被質疑太年輕，與角色設定不符，差點失去演出機會。

來自日本熊本的抗皺淨斑專家「朵茉麗蔻」，45年來堅持不設置實體銷售店舖，以電話及網路的「通信販售」方式，為了讓習慣實際接觸商品的人能更安心地選擇保養品，特別設置了「朵茉麗蔻美顏諮詢中心」，讓更多人親身感受、實際體驗朵茉麗蔻的保養品，這個無銷售實體空間也即將在今年11月1日進駐台中，這次展店是繼2012年開設的台北店之後，深耕台灣7年的第二個里程碑。

開幕前特別請到有朵茉麗蔻會員資歷4年的苗可麗，除搶先觀看現場體驗實況之外，她也大方公開四年前還未使用朵茉麗蔻的濃妝照片。這四年來她妝越來越淡，甚至常常不上底妝，拍照越來越透亮自信。苗可麗也以半個台中人身份熱情邀請中部的鄉親，一輩子一定要來店一次，體驗免費抗老保養。

(中時 )