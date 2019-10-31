喜歡音樂練習生曹家齊、林佳辰、黃文廷、陳水豐和呂植宇10月30日參加旺旺集團、旺旺中時媒體集團聯合新北市政府，舉行「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，他們在現場賣力唱跳去年孝親獎金獎作品〈窮孩子的母親節〉，主持人白冰冰大讚他們的精湛演出，更加碼讓團員陳水豐在台上秀一段熱舞，引起掌聲。

而白冰冰欣賞他們嗨唱嘻哈曲風的孝親歌曲，仍不改搞笑作風，在台上猛虧主持搭擋陽帆，笑說陽帆在30年前是第一代視覺系花美男，更唱出陽帆當年的經典歌曲〈愛情列車長〉，讓陽帆笑說：「哎呀，到陽婆婆就沒了。」逗得觀眾樂開懷。

此外，喜歡音樂練習生5人平均年齡21歲，成員曹家齊加入喜歡音樂已2年多，「我是從零開始，所學習到關於表演、彩排、舞台魅力、表情、基本禮貌等，都是從實戰、上課學習到。」擁出色舞蹈實力的陳水豐，培訓1年多，直呼：「我要加強自己的表演感還有歌唱，讓自己隨時看起來都像藝人。」

林佳辰透露已訓練1年，「去年剛加入喜歡音樂看到厲害的哥哥們，心裡很挫折，但經過一次又一次的驗收，對舞台不再感到緊張、害怕，越來越能在台上放飛自我。」呂植宇則已訓練2年，「在表演方面包括舞蹈、歌唱、舞台，甚至在內涵上面都有所成長」，並自認在歌唱、表情方面需要多加練習。

(中時 )