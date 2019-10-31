在日本被稱為「冬季王道愛情劇」的《大叔的愛-in the sky》即將開播，劇中4位要角田中圭、吉田鋼太郎、戶次重幸與千葉雄大日前出席在茨城機場舉行的記者會，被問到他們對「冬季愛情」的回憶及理想狀況時， 田中圭表示是「牽著女友的手放進自己的口袋。」吉田鋼太郎說：「兩個人圍著火鍋喝著熱酒。」戸次重幸則不好意思說：「我不擅長這種活動。」想不到長相最可愛的千葉雄大卻語出驚人：「我會在暖爐被下用腳調情。」

大叔回歸，《大叔的愛-in the sky》延續第一季兩位主角的角色名「春田創一」與「黑澤武藏」，把舞台從房仲業搬到了機場與空中，開創了另外一個故事線，並加入了新的角色千葉雄大飾演的副機師、戶次重幸演出熱血又廚藝一流的整備員，展開一場搞笑又溫馨的空中愛戀故事，之前黑澤部長的戀情未能開花結果，這次就有粉絲表示：「全力支持黑澤機長！」

這回田中圭與吉田鋼太郎的戀情是否能開花結果？（KKTV提供）

田中圭這回飾演的春田是位菜鳥空服員，他表示，空服員的工作似簡單但其實大有學問，比如該什麼時候說話、什麼時候該給東西，甚至連機上廣播時拿麥克風的方式都跟平常不一樣，不是拿要直的要拿橫的。吉田鋼太郎飾演的黑澤這次成為了一名機師，因此有機會到平常人無法進入的駕駛艙拍攝，他透露：「駕駛艙的空間裝滿了機器，蠻狹小的，而且現在也沒有操縱桿了，對我而是相當寶貴且感動的經驗。」《大叔的愛-in the sky》11月2日在日首播，KKTV11月3日起每周日上架更新。

(中時 )