國民黨立委參選人李永萍30日指出，她已協助在地社區設立「象鼻岩願景小組」，未來將擴大成為中央與地方、政府與民間的溝通發展平台，讓「地景保護／在地參與／海岸保護」凝聚共識。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

針對象鼻岩三不管爭議的後續發展，國民黨立委參選人李永萍30日指出，她已協助在地社區設立「象鼻岩願景小組」，未來將擴大成為中央與地方、政府與民間的溝通發展平台，讓「地景保護／在地參與／海岸保護」凝聚共識，使象鼻岩事件「危機變成轉機」，促成深澳地區的「里海地方創生」，形成共創共好的多贏局面。

內政部營建署委託中華民國綠野生態保育協會，於30日召開「深澳岬角及象鼻岩推動海岸保護作業願景工作坊」，未來擬依「海岸管理法」將象鼻岩及周遭地區指定為「第一級海岸保護區」，邀請象鼻岩周遭相關里長、社區發展協會及環保團體與會討論，李永萍也指派團隊成員了解及參與討論。

李永萍表示，象鼻岩三不管爭議經新北市長侯友宜勇於承擔，在設置警戒繩，並派員巡查後，在「遊客安全」部分已作了妥善處理。但象鼻岩及周遭社區乃至深澳漁港未來的發展定位目前仍渾沌不明，將來若依文資法及海岸管理法作保護指定後，還有許多問題待釐清。

李永萍指出，整個象鼻岩管理問題分為三層，首先第一層「象鼻岩。核心區」，將擬依文資法指定為「自然紀念物」，主管機關「新北市農業局」，接著第二層「象鼻岩周遭土地：緩衝區」，則是擬依海岸管理法指定為「第一級海岸保護區」，擬定主管機關「農委會林務局」。最後，說到第三層「深澳社區及深澳漁港」，則是由新北市政府相關單位管理。

李永萍現場指出，象鼻岩情形特殊，牽涉的中央及地方機關太多，各機關只管自己權責範圍，欠缺統合管理平台，也沒有整體的發展計畫。各政府單位跟居民溝通的也不足，導致社區有相當多的反彈及疑慮，不利中央與地方、官方與民間共識的凝聚。

李永萍表示，象鼻岩爭議真實反映了「七星瑞芳區」目前的發展困境，中央政府與地方間欠缺好的溝通管道，任何議題只要一牽涉中央單位即卡住，地方深切需要一位好立委來擔任「大平台」角色。她強調，如當選立委後一定儘速召開大平台會議，讓「在地參與／文資保存／海岸保護」凝聚共識，讓象鼻岩事件「危機變成轉機」，促成我們深澳地區的「里海地方創生」，變成共創共好的多贏局面。

(中時 )