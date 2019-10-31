▲中視歡慶開播50周年，分別捐助宜蘭、南投、新竹、雲林、高雄市高頂復康巴士和愛心物資運輸車，回饋社會，服務偏鄉。（縣府提供／楊樹煌南投傳真）

▲中視捐贈復康巴士給南投縣府，陳副縣長代表致贈感謝狀以表謝忱。（縣府提供／楊樹煌南投傳真）

副縣長陳正昇31日下午由縣府社會及勞動處副處長張木斌陪同，前往中國電視公司出席中視開播50周年台慶暨愛心基金會復康巴士捐贈儀式，由陳副縣長代表接受，並致贈感謝狀以表謝忱。

陳副縣長除祝福中視經營永續，業務蒸蒸日上，收視長紅，並期盼藉由此次捐贈活動，能喚起社會各界愛心，踴躍捐輸，充實復康巴士車隊，讓行動不便身心障礙者，交通接送更方便。

陳副縣長說，感謝旺旺集團董事長蔡衍明及中視愛心慈善會發揮企業社會責任關懷弱勢身障福祉，再次慷慨捐贈復康巴士，充實車隊陣容。南投縣目前身心障礙者有33,875人，曾使用復康巴士的身心障礙者將近3,000人，主要為使用輪椅的行動不便者，107年度交通接送服務達30,798趟次，以就醫、復健為主，社會參與及公共服務次之。

近年來，投縣現有交通接送車輛雖有增加，但車輛數仍不足，造成預約服務滿載狀態，加上南投縣幅員廣大，交通接送需求很高，形成每日仍有部分民眾無法接受服務。

陳副縣長非常感謝財團法人中視慈善愛心基金會再度捐贈復康巴士1輛，首輛受贈車輛於103年度交車後，由縣府妥善運用，提供行動不便身心障礙者，更方便的交通接送服務。此次新車輛加入車隊後，將克服排班困境，並結合民間單位，全力擴展服務規模及品質。

陳副縣長說，中視慈善愛心基金會有感地方政府礙於經費，復康巴士不足，經蔡董事長支持下，中視先後已捐贈福祉車10輛，總經費達1600萬元，愛心感人。

中視總經理胡雪珠表示，中視開播50周年，秉持感恩、關懷與服務的精神，在衛服部的支持和指導下，深感縣市政府礙於經費，福祉車隊短缺，因此特別捐助了宜蘭縣、南投縣、新竹縣、雲林縣、高雄市高頂復康巴士和愛心物資運輸車，回饋社會，服務偏鄉，嘉惠經濟弱勢民眾！

(中時 )