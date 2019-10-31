新北市政府於今（31日）上午10時烏來區溫泉街覽勝橋前廣場辦理「新北市災害防救區域治理實兵演練」。（消防局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府於今（31日）上午10時烏來區溫泉街覽勝橋前廣場辦理「新北市災害防救區域治理實兵演練」。（消防局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府於今（31日）上午10時烏來區溫泉街覽勝橋前廣場辦理「新北市災害防救區域治理實兵演練」。（消防局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府於今（31日）上午10時烏來區溫泉街覽勝橋前廣場辦理「新北市災害防救區域治理實兵演練」。（消防局提供／葉書宏新北傳真）

為展現今年區域治理推動成果，新北市政府於今（31日）上午10時烏來區溫泉街覽勝橋前廣場辦理「新北市災害防救區域治理實兵演練」，由秘書長林祐賢主持。

為因應大規模災害，單一區公所之防災能量不足以因應，新北市政府今年試辦新店區廣興里及烏來區烏來里災害防救區域治理，透過跨區資源整合、相互協調與合作，強化社區聯合防救災能力。

新北市歷年災害防救成果良好，內政部特別商定新北市首先試辦區域治理。新北市新店區廣興里及烏來區烏來里於2015年同遭蘇迪勒風災重創，故新北市政府挑選該兩里試辦推動區域治理，期能建立社區間的綿密的夥伴合作機制，提升防災應變能力。

推動期間除定期邀集區公所、里辦公室召開平臺會議，更透過召開工作坊、盤點防救災資源及編組、聯合環境踏勘、收容處所檢核、防救災教育訓練、聯合地圖式兵期推演等方式，深化兩區及兩里夥伴關係，使其更能了解彼此環境、防救災能量及資源，提升相互合作防救災的能力；此外更邀請位於新店區的裕隆集團與白金花園酒店、烏來區的雲仙樂園等在地企業及屈尺國小、烏來國中小等學校共同參與，讓企業及學校緊密結合社區能量，深化在地產官學防救災合作機制。

林祐賢指出，演練以兩里社區防救災編組為主軸，模擬颱風來襲之各項整備、應變及復原措施，展現兩里合作及實際應變情形，更結合新北市防災士、在地企業及學校共同參與演練，演練內容包含災前整備、分享氣象情資、疏散撤離、封橋作業、跨區收容及災後復原等，其中烏來里周里長及廣興里吳里長本身具有防災士或土石流防災專員等身分，吳里長平時經營工程公司，故可提供大型搶災機具或空拍機等協助搶災，為一大亮點。

新北市政府消防局副局長李清安表示，感謝中央的指導及經費補助，藉由推動區域治理及成果演練，使兩區及兩里能熟悉颱風災害各項整備、應變及復原作業，提升災害應變能力外，更建立起跨區的夥伴關係，團結力量大，可讓防救災工作能更加「事半功倍」，新北市未來仍將持續深化區域治理的合作關係，串聯社區間的安全網絡。

(中時 )