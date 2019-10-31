金曲歌王蕭敬騰（老蕭）率領「獅子LION 」在10月30日參與文化大學校園演唱會，他們唱新歌〈美麗、醜與我〉、〈我們的愛〉等歌曲，團員因許久沒唱校園，當天心情興奮，老蕭活力十足與學生打招呼，「我剛在台下真很緊張，因為前面超時，我擔心我們來不及把歌唱完。」

他們在台上唱到忘我，一旁工作人員寫紙條提醒要注意時間「這首歌結束Ending」，豈料老蕭當下接過紙條展示給觀眾看，隨後霸氣直接撕掉，瞬間台下鼓掌叫好，氣氛超嗨。他們整場賣力演出，老蕭還一度爬上舞台欄杆，多唱三首歌，唱到麥克風沒電，最後超時30分鐘，讓學生聽好聽滿。

而身為文化大學校友的團長力Ｑ細數以前在學校最愛吃的美食，「沒有想到出社會後有機會回到學校是以表演者的身份，感覺很奇妙」，台下歌迷也對著力Q喊：「學長好！」

此外，獅子LION將11月底推出新專輯，12月31日在由中天電視轉播的高雄「2020愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」擔任跨年壓軸演出，老蕭放話要高雄的歌迷們準備好，「只要夠High當天一定會滿足所有觀眾的需求，邀請歌迷們一起迎接新的一年。」

獅子LION日前校園開唱。（華納提供）

(中時 )