韓劇《清日電子李小姐》由金相慶、惠利、嚴賢璟及車瑞元等人主演，以輕鬆又寫實的手法描述瀕臨倒閉的電子公司，在惠利努力不懈的堅持下，團結身邊同事克服一次又一次的危機。首次合作的金相慶和惠利，紛紛表示相處愉快，金相慶透露自己並未看過太多對方的作品，因此雙方是在「白紙」的狀態下見面的，加上惠利個性善良且努力，他感到十分的高興，言談之中流露出對後輩的喜愛。

女團出身的惠利，先前透過《請回答1998》中成德善一角引起大眾的注意，在《清日電子李小姐》裡扮演被眾人無視的會計─李善心，舉凡跑腿、打雜等庶務都歸她管，所有人都對「李小姐」呼來喚去，公司出現危機時還被同事們玩笑般的推上社長的位置，焦頭爛額地處理落跑社長留下龐大債務，手足無措的她因此對金相慶飾演的挑剔部長劉鎮旭非常依賴。

兩人談起劇中的角色，分別以「洋蔥」和「雜草」比擬，金相慶分析自己的角色宛如洋蔥，怎麼剝也不清楚是什麼樣的人，開朗的惠利笑說：「我呢！雖然有點老套，(李善心)雜草，怎麼踩都會重新長出來」、「就算被訓斥也不會放在心上」幽默的回答也引來搭檔金相慶的大笑，還說：「我原本以為(你會)是小甜甜。」惠利立刻提醒前輩：「小甜甜不會哭啊！但我平時經常在哭。」

《清日電子李小姐》戲裡，身為公司小螺絲釘的惠利，常要背負超過自己能力的壓力跟挑戰，被問到平常紓解壓力的方法，她馬上回說：「就是吃好吃的」、「吃好吃的話，感覺會有股力量、「然後就是好好睡覺、休息，就是這種會讓我感到輕鬆」，平實的答案獲得金相慶的認同，頻頻在旁點頭說：「沒錯！好像每次都是這樣」、「在現場也是吃什麼好呢」，惠利聽完突然表示：「現在嘛…想吃一點辣的，辣章魚」意外洩露她吃貨的一面。

惠利透露醫院被罵的戲，是發自內心大哭。（愛奇藝台灣站提供）

此外，出道21年的金相慶，接受愛奇藝台灣站訪問時，突然有感而發，提起當年韓流還沒崛起之前，自己曾因《鐵漢柔情》這部戲受邀來台，那也是他首度造訪台灣，回想當時氣氛非常好，直到現在都印象深刻，這也成為本次專訪的有趣插曲。《清日電子李小姐》笑中帶淚的小人物故事，每周四五於愛奇藝台灣站首播。

(中時 )