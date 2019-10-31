日本沖繩縣國寶級古蹟首里城31日深夜發生大火，一夜燒成灰燼，讓沖繩民眾們痛心，愛紗、今井繪理子、島袋寬子等沖繩出身藝人們紛紛發文表達悲傷心情。

愛紗一早聽聞火災，難掩震驚，當日在臉書發文「我真的不敢相信也不想相信⋯我的故鄉沖繩的象徴「首里城」毀滅了 現在邊打字好想哭⋯」，她表示早上6點起床看到新聞，整個人嚇醒，悲傷地表示「我們的世界遺產全燒光了 真的不敢相信⋯ 好難過⋯」。

首里城31日被火燒盡，愛紗臉書發文表達悲傷心情。（愛紗臉書截圖）

「不想再看到火災照片」－人氣女團「SPEED」成員全來自沖繩，現為議員的成員今井繪理子也在推特發文「不敢置信，驚訝到不知該說什麼」，同團成員島袋寬子也沈痛發文「太令人悲傷了，火災影片、照片現在我都不想再看到。」

1993年NHK電視台以琉球王國為舞台的大河劇《琉球之風》曾在首里城拍攝，與東山紀之、原田知世共演的寺島忍表示「十分震驚、難過」。演出《琉》劇當時她才出道不久，她發文表示「每次到了首里城，就會想起剛出道時的種種，為什麼會發生這樣的事情呢。實在令人難過。」

也有藝人用自己的方式表達該團員對沖繩的熱愛，人氣4人樂團「決明子」的《ケツノポリス》一系列專輯封面，全為團員如觀光客般站在首里城的瑞泉門前攝影，不少他們的歌迷到沖繩旅行遊覽時，赴首里城模仿他們站成一排拍紀念照。

寺島忍（左起）曾與東山紀之、原田知世共演出以琉球王國為舞台的大河劇《琉球之風》。（取材自網路）

日樂團「決明子」一系列專輯封面全在首里城門前攝影。（取材自網路）

(中時 )