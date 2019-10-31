美國愈來愈擔憂科技發展速度會被大陸超越

美國國防部主管科技與創新的官員表示，中國大陸在許多的高科技領域已經趕上甚至超越了美國，數量超乎想像。他認為，美國應該採取積極措施限制技術轉讓到大陸，同時設法把大陸理工留學生設法留在美國。

據《美國之音》報導，美國防部創新實驗小組主任邁克爾．布朗（Michael Brown）星期二在華盛頓智庫戰略與研究中心一場有關管控對大陸技術轉讓研討會上說，這不是想像，中國大陸在一些高科技領域已經在領先了。

他舉例說，在高超音速領域，美國扮演追趕的角色；在人工智慧領域與人臉識別方面，大陸已經領先；在量子科技方面，大陸在2016年發射了第一個自製的量子通訊衛星「墨子」；而在5G，看華為動作就知道；基因工程方面，美中沒有資料共享，但美國們使用大陸的基因測序設備，他們因此擁有更多美國人口的基因測序資料；在太空領域，大陸去年發射的衛星比美國更多。

布朗警告說，除了高超音速之外，其他幾個都是軍民兩用的領域。想像一下，如果中國大陸上述幾個關鍵領域制訂標準，世界會變成什麼樣？

布朗不久前接受《華爾街日報》的訪問時列出一份大陸高科技領先美國的具體清單，其中包括5G、 移動通訊、加密貨幣、電子商務、鋰離子電池、電動汽車、人臉識別、基因資料、高鐵、高超音速、無人機、移動通訊設備製造、量子通訊、太陽能、釷反應堆以及風能。他說，這還不是全部的名單。

布朗說，未來美中競爭的根本就是科技的競爭。中國大陸打算在2049年實現在這些科技領域的霸權，2015年提出了「中國製造2025」戰略，上述幾個領域都在這個計畫內。這個計畫對美國國防產生影響，因為國家安全與經濟安全緊密相連。他還指出，國防創新實驗小組的使命就是將民用技術用於軍事安全，以保持美國在戰場上的優勢。

布朗認為，美國應該採取兩個策略來保持科技優勢：第一，加強監管以限制大陸獲得美國的技術，此外也要把美國的大陸理工科留學生設法留在美國。他指出，大陸學科技的學生數量是美國的10倍，美國大學裡25%的理工科學生來自大陸。第二，美國應該加大對科技研發的投入，擴大科技教育。

去年，美國國會通過了一項法律，要求對新興技術採取新的管控措施，但是到目前為止，政府內部尚未對管控範圍達成共識。

(中時電子報)