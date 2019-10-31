北市議員戴錫欽31日質詢，據台北捷運公司統計，光是本月因儲值交易失敗紀錄共1666件，而民眾現場直接辦理退費與經捷運公司查證後才領到溢收款，共1517件，共29萬3450元，平均每件193元，換言之至目前為止，還有149件是民眾被吃錢但未反映退費，恐有2萬8757元恐被捷運公司吃掉。北捷對此表示，是4000元，同時會把相關紀錄保留下來改善。

戴錫欽指出，有旅客陳情9日至捷運新埔站用悠遊卡於自動售票機儲值，在放進2張100元紙鈔後，因想改儲值500元紙鈔，故按「取消鍵」取消，但沒想到「紙鈔票口」竟只退1張100元，因民眾遲至30日才至捷運站辦理退款，沒想到捷運公司人員竟回覆，捷運公司只會留存15至30天的「現場錄影畫面」錄影畫面，得先確認是否有留存，再決定是否退錢。

戴錫欽說，但捷運公司竟稱，因機器程式設計，未將旅客「取消儲值」的卡號及金額納入「交易紀錄」，所以無法判讀是哪位旅客取消交易以及應退回多少溢收款，令人質疑自動售票機的設計也未免太「古老」。

戴錫欽強調，可供查證溢繳的時效最多僅1個月，且據了解捷運公司過去都將溢收款納入「雜項收入」，已屬「不當得利」，應重新設計自動售票機，將旅客的卡號、取消金額及溢收金額納入交易紀錄，並主動與悠遊卡公司合作，連絡旅客來領取溢收款。

北捷總經理顏邦傑答詢，基本上1個月交易500多萬件，加值不成功取消的大概有1000多件，當場就把錢領回去或是拿走是90幾％，現場錄影畫面會保存30天，但買單程票就沒有，不過仍可篩選得出來每個月溢收紀錄，會改善，並讓異常的加值卡號紀錄保留下來。

顏邦傑還澄清，10月份因為旅客量大，雖然有149件溢收，但統計民眾是忘了拿4000元。

(中時 )