三重高中學生熱情接待。(三重高中提供／吳亮賢新北傳真)

台、日學生開心合影。(三重高中提供／吳亮賢新北傳真)

三重高中學生熱情接待。(三重高中提供／吳亮賢新北傳真)

日本神奈川縣立柏陽高校10月30日造訪三重高中，由副校長山田玲子率師生共328人，與台灣的師生們一起體驗特色課程與社團活動，其中進行台灣美食DIY時，台生帶著日生親手捏製、烘烤鳳梨酥，出爐後的成品不僅香味撲鼻，日生一口咬下後更忍不住大讚：「喔伊系！」

為迎接遠道而來的貴客，三重高中設計豐富多元的交流活動，有班級活動、文化課程及社團課程體驗，希望兩校學生更深入互動，歡迎會上，台日學生除互贈紀念品，也各自帶來活力四射的表演，展現不分國界的青春熱血。

在特色課程與社團體驗中，共有鳳梨酥、水餃製作，以及美術、擊劍、網球、跆拳道、籃球、英語、科學等9項體驗課程，其中以鳳梨酥DIY最為熱門，日生每人親手捏製及烘烤3片，現場洋溢甜蜜滋味。

三重高中主任王可杰致詞時指出，根據台灣國際教育旅行聯盟統計，日本在2018年共有369所高校、37765位高校生來台交流，台灣則有232校8628位學生訪問日本，可見交流之密切，也希望同學們珍惜這77億分之1相遇的緣份。

王可杰表示，國際教育為三重高中校本課程發展重點，校方開設日、德、法、西班牙、韓語5種第二外語選修課程，並鼓勵學生參與國際性交流與活動，例如赴德、日教育旅行、參與赴美加學校短期交換計畫、擔任新北市青年外交大使，及接待到校參訪的外國師生。

三重高中學生李欣倢說，自己有多次赴日本旅遊的經驗，也曾隨學校參訪柏陽高校兩次，對日本的國民素養及高中生的活力印象深刻，希望日生能藉由這次的活動對台灣更加認識，進而喜歡上台灣；鄭逸廷同學則說，很開心有如此棒的體驗，不出國就可以和日本高校生互動、練習用英日文溝通，大開自己的國際視野。

(中時 )