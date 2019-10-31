基隆及台北之間往返的國道客運1579快捷公車，於15日已正式通車路線，通勤的市民朋友紛紛向政府反映太方便。（首都客運提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆及台北之間往返的國道客運1579快捷公車，於15日已正式通車路線，通勤的市民朋友紛紛向政府反映太方便。（首都客運提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆及台北之間往返的國道客運1579快捷公車，於15日已正式通車路線，通勤的市民朋友紛紛向政府反映太方便。首都客運表示，這條路線不僅帶給通勤族方變，更可供市民乘坐前往基隆可行經八斗子車站、海科館、正濱漁港色彩屋等，到台北後直達東區商圈，包含SOGO百貨、頂好商圈、明曜百貨、微風廣場等，更促進北台灣的觀光流動發展。

首都客運31日指出，基隆端停靠站鄰近基隆港務局、基隆廟口、正濱漁港、碧砂漁港、海洋大學、海科館、八斗子車站等觀光遊憩熱點，讓全基隆都可以發大財，途中更無論是欣賞基隆港風光、廟口吃美食、彩虹屋打卡拍照、海科館知性之旅、體驗深澳鐵道自行車，都能直接利用本路線前往。

首都強調，台北端行經多個捷運車站，也是時值提供南京東路、忠孝東路通勤族更便利的大眾運輸、方便台北市其他各區的通勤族使用。而1579路線一車直達東區商圈，包含SOGO百貨、頂好商圈、明曜百貨、微風廣場等，都是休閒購物的好去處，而首都客運特別提醒民眾，全程將採里程計費，並可接受電子票證或投現方式來付費。

首都客運更因應行駛高、快速道路需求，將這條路線的車輛全數換新，並已通過車身傾斜穩定度安全認證，同時針對車上乘客提供每人850萬元的高額乘客保險，保障乘客路線安全。首都認為，這樣不僅可滿足往返基隆、台北兩地的通勤旅次外，更可以行經多處觀光、遊憩、購物熱點，尤其SOGO百貨周年慶即將在11月7日至11月18日開始，搭乘1579路線可一車直達東區商圈，免去自行開車的疲勞。

(中時 )